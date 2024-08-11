武嶺等日出爽吃火鍋 挨罰

情人節凌晨的武嶺，道路兩邊及停車場、武嶺亭滿滿都是遊客。（保七總隊九大隊提供）

2024/08/11 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨七夕情人節，大批遊客凌晨夜衝合歡山在武嶺觀星、等日出，因高海拔夜間寒冷，竟有遊客在武嶺停車場擺野餐桌、開伙煮火鍋吃，還高調貼IG限時動態「在武嶺吃鍋是什麼樣的體驗！爽！好爽！」偵辦的保七總隊第九大隊表示，該行為已觸犯國家公園法，將開罰一千五百元至三千元罰鍰！

高調貼IG限時動態 觸犯國家公園法

昨天凌晨三點，武嶺停車場約七度，山上滿滿是觀星及等待情人節日出的遊客，但IG影片中疑有六、七名年輕人現場擺起野餐桌、在停車場靠山壁的避風處，搬出桶裝瓦斯及瓦斯爐煮火鍋，桌上擺滿食物飲料，「禦寒裝備」超齊全，不忘給熱騰騰火鍋湯特寫，並打卡還貼IG限動：「在武嶺吃鍋是什麼樣的體驗！爽！好爽！」

請繼續往下閱讀...

保七總隊第九大隊合歡山小隊昨接到檢舉立刻調查。保七九大隊隊長林元通說，已找到貼文男子的帳號，除了請對方到案說明之外，目前也在調閱停車場監視器，確認違規行為屬實後，將對行為人依法告發。

保七總隊指出，武嶺停車場內除了是太魯閣國家公園範圍，旁邊也是農業部林業及自然保育署南投分署轄管林地，吃火鍋違反太魯閣國家公園區域內之禁止事項第六款「禁止未經核准於指定以外之地區炊煮」，罰鍰一千五百元至三千元。若行為人還有違反森林法卅四條的「引火行為」，罰款更可能從十二萬元起跳。

太魯閣國家公園管理處指出，遊客在停車場炊煮火鍋，不僅開明火有可能引起公共危險，若亂倒廚餘等湯湯水水，還會影響動物覓食行為，影響高山生態，呼籲遊客務必注意，太管處會聯合警方加強巡邏取締，請民眾務必遵守規定，共同維護環境。

警方追查到貼文者的IG帳號，影片顯示至少6、7人在武嶺停車場炊煮火鍋。（保七總隊九大隊提供）

武嶺停車場因假日遊客量太多，為避免車位被霸佔已經實施24小時收費停車，今天情人節卻有遊客在停車場旁邊靠山壁處煮火鍋，違反國家公園法。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法