打造安全網卓揆：社福支出明年大增

行政院長卓榮泰指出，行政院將持續完備社會安全網2.0。（記者林志怡攝）

2024/08/11 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部昨日表揚社會安全網績優人員與團體，行政院長卓榮泰指出，在健康台灣的理念下，明年將大幅增加社福支出，盼減輕家庭與個人負擔，持續完備社會安全網二．○規劃，讓其更綿密，即時回應民眾需求。

衛福部昨舉行「第二屆強化社會安全網頒獎典禮」，卓榮泰出席表示，社工面對民眾的各種情況，除了設身處地之外，也要時刻考量公眾利益，誠實發現問題，成為社會脆弱與危機個人及家庭的後盾，在健康台灣的願景下，明年度中央政府總預算的社福相關支出會大幅增加，盼減輕其負擔。

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卓榮泰說，未來透過托育、教育、照護、居住、醫療、勞動等面向，提供社會支持體系，並由政院完備社會安全網二．○，針對脆弱與危機家庭需求，落實跨體系銜接，讓每個人都得到支持，也希望社福單位秉持溝通、合作理念，讓社會安全網更綿密，即時回應民眾需求。

吳玟欣 獲頒績優督導獎

今年獲頒績優督導獎的新北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工督導吳玟欣指出，保護性的工作無法單打獨鬥，獎項屬於整個團隊，對她來說，「被害人安全至上」是社工最重要的理念，也因過去在第一線看到許多被害人受苦的樣態，才逐漸知道界線在哪裡，並即時提供相應的協助。

吳玟欣提到，過去曾遇到一名五十多歲的家庭暴力事件相對人（非被害者），當時個案面對眾叛親離的處境，但她作為社工必須鼓勵其接受處遇計畫，後來個案狀態雖不是很好，仍在過年寄卡片給她、感謝那半年多的陪伴。

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