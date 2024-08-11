每兩週打針 罕病男孩成醫檢師

昝先生（中）6歲就被診斷患有「高雪氏症」，在與疾病對抗的過程，他也確立了人生方向，今年24歲的他成為台大醫院基因醫學部的醫檢師。 （記者邱芷柔攝）

2024/08/11 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「罕見疾病」曾是絕望代名詞，但隨醫學進步，逐漸可診斷及治療，甚至可預防。六歲患有「高雪氏症」的昝先生，幼時每兩週就需去台大醫院報到，接受酵素替代療法，但他在與疾病對抗的過程中，確立人生方向，今年廿四歲的他，是台大醫院基因醫學部醫檢師，從前仰望的醫療團隊，如今自己也加入，他希望用經歷和專業，為更多罕病患者帶來希望。

國健署統計，台灣累計通報高雪氏症個案僅四十三人，其中九人不幸過世。台大醫院基因醫學部主治醫師徐瑞聲指出，該病是罕見遺傳疾病，在台灣發生率低於十萬分之一，主要是由無症狀但帶隱性基因的雙親遺傳而來。

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小時候抗拒打針 躲到廁所哭

徐瑞聲說，高雪氏症患者因體內葡萄糖腦苷脂酶失去活性，導致醣脂類大分子的新陳代謝無法順利進行，症狀因人而異，最主要表現為脾臟腫大，另神經系統也會受到影響。台灣新生兒篩檢包含該病，父母也可在備孕前自費篩檢。

昝先生回憶，從小四肢瘦小但肚大，骨頭經常疼痛，一度痛到無法走路，家人誤以為是生長痛，直到六歲嚴重拉肚子送醫才確診高雪氏症。小時候每隔兩週就得到台大醫院接受酵素替代療法，因為抗拒打針，還曾躲到廁所哭，青少年時期則叛逆的質疑「為什麼只有我需要打針」，在諮詢師、護理師及家人的陪伴支持下，逐漸走出陰霾。

未來要幫助更多罕病患者

台大醫院基因醫學部暨遺傳諮詢中心創立四十週年，在台大團隊照顧下長大的昝先生說，父親常提醒要感恩一路上醫護人員的幫助，將來有機會要回饋他人，因此從小立志進入醫療領域，大學就讀醫學檢驗暨生物技術學系，畢業前夕，高雪氏症的口服藥物納入健保給付，讓他不必再每兩週打針，感謝台大團隊讓他長成「高高壯壯、白白胖胖」的大人，未來他也要幫助更多罕病患者。

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