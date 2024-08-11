旅遊平台申訴多 北市籲網購票券看仔細

2024/08/11 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾於某知名旅遊平台網站購買國外交通票券，發現APP上訂單使用狀態標示不清、兌換期限到期後無法退款，且對退票退款訂有諸多條件，向消保官投訴；經消保官會同交通部觀光署與該平台業者溝通後，業者允諾針對逾期未兌換之交通票券，消費者可申請退款，並改善網站及APP使用介面。

台北市法務局統計今年一月到七月共有六九九件與旅遊住宿相關的申訴案，其中針對旅遊平台申訴共計二七五件，約占四成。消保官提醒，市面上販售旅遊票券網站眾多，但各平台提供的商品或服務，使用條件、兌換期限、退費政策等各有不同規定，購買時要特別留意相關說明。

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消保官提醒，在網路購買旅遊票券時，務必仔細查看商品之詳細內容，包括使用方式、適用範圍等，若有疑慮可先洽詢業者，釐清後再購買，購買後也要多留意票券狀態，避免後續爭議。

消保官呼籲業者，販售國外票券應明確揭露與票券相關資訊，也要讓消費者方便查詢兌換期限、提供必要提醒，退款途徑應便於操作，退款政策也應公平合理。

法務局表示，民眾如有消費疑義，可上台北市法務局消保網查詢相關資訊，若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線一九五○或一九九九轉七八一二諮詢。消費者如欲提出申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統提出。

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