北市捷運盃街舞賽 冠軍隊將登跨年舞台

台北市捷運盃街舞大賽昨登場，捷運警察帶來舞蹈演出。 （記者方賓照攝）

2024/08/11 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「捷運盃街舞大賽」今年邁入第十九屆，初賽八月十至十一日於大安森林公園站陽光大廳登場，台北市長蔣萬安昨日一身街頭風裝扮出席為選手打氣，他透露今年將首度邀請冠軍隊伍，登上台北市跨年舞台，希望熱愛街舞的朋友都能在運動之都實現無限可能。

昨日活動現場，捷運警察隊、北捷吉祥物「捷米」及日本鎖舞好手「Yabaken」接連帶來精彩的舞蹈演出開場。蔣萬安表示，捷運盃已累積超過百支參賽隊伍，此次也邀請到日本好手擔任評審，透過國際交流，也是市府致力打造「運動之都」的重要項目，今年奪冠隊伍，將被邀請到跨年晚會的舞台表演。

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他說，巴黎奧運首度將霹靂舞納入正式項目，我國好手孫振代表國家踏上奧運殿堂，是重要里程碑。台北市規劃很多練舞場地，包括捷運站、爵士廣場、西門町及松山站等，此外，田徑運動場的鏡面也增加設立，市府希望提供好的場地及優質的賽事，讓熱愛街舞的朋友能盡情發揮，未來可以看到有更多的「孫振們」踏上最高殿堂；最後他也與現場的觀眾一起高喊「孫振加油」，送上祝福。

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