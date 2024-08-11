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    首頁　>　生活

    慶麟洋配奪金 北市運動中心免費入場

    2024/08/11 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕慶祝我國好手王齊麟和李洋蟬聯奧運羽球男雙金牌，台北捷運公司與悠遊卡公司推出慶祝活動，民眾八月九日搭捷運每卡共同提撥一元推廣羽球運動，共捐助一○九萬餘元給台北市體育局規劃使用。另至十二日止，北市十二座運動中心健身房、游泳池及北捷北投會館健身房及游泳池均免費入場。

    經統計，八月九日搭乘北捷不重複卡數為一○九萬七一八六張，總計捐助同數字金額給台北市體育局規劃使用，北捷感謝所有旅客以實質行動推廣羽球發展，朝台北運動之都邁進。兒童新樂園及貓空纜車也同步於九日推出慶祝活動，兒童新樂園當日入園免門票，總計有約一萬一千人次享優惠；貓纜則有近三千人次持悠遊卡搭乘，以五折優惠價搭纜車遊貓空。

    此外，至八月十二日止，響應台北市政府「麟洋奪金，台北狂樂大放送」活動，北捷加碼比照全市十二座運動中心健身房及游泳池入場免費優惠，北投會館健身房及游泳池也免費入場。

    北捷說明，八月九日活動捐助款項依「台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」辦理，將該筆款項捐助體育局，相關用途由體育局規劃使用。台北市長蔣萬安先前宣布，將在北投士林科技園區，建地下二層、地上三層，設置四至五面競賽場地及二面暖身場地的國際羽球館。

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