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    首頁　>　生活

    防哄抬價格 北市士林夜市9/1起試辦「良心水果攤」

    2024/08/11 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林夜市頻傳黑心水果攤哄抬價格情事，曾有外國旅客一袋水果被收費一○八九元，台北市市場處九月一日起將於士林夜市試辦「良心水果攤」，為期三個月，市議員林延鳳要求市府做好宣傳，勿讓「試辦」因欠缺配套而功虧一簣；士林夜市商圈聯合會長蘇文山表示，此做法可讓夜市內的水果攤不敢哄抬價格，認為應推廣到其他夜市。

    林延鳳說，希望示範攤位設置於遊客易達之處，且好的機制需要宣傳，讓遊客與市民都能知道才能有所效果，請市場處於試辦期間攜手觀傳局，在網站介紹、觀光摺頁、新聞發布和夜市周遭告示等加強宣傳，勿讓試辦因欠缺配套，最後功虧一簣。

    蘇文山表示，推出「良心水果攤」可提升士林夜市形象，外國旅客會被坑殺就是對台灣水果行情不了解，如今由政府主導試辦，就能讓外國旅客了解其實台灣水果不貴，相信可挽救士林夜市形象，也希望能推廣到其他夜市。

    台北市市場處表示，為提供兼顧合理價位與優良品質的水果、確保消費者權益，九月一日起於士林夜市（士林區基河路一○一號）試辦「良心水果攤」，目前規劃由士林市場早市水果攤商支援販售現切水果，營業時間配合晚市時間，傍晚五時卅分至廿三時，未來視營業狀況及推廣效果滾動式調整時間，觀傳局也將配合宣傳。

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