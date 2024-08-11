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    《南投》聯邦藝術巡迴展 虎山藝術館登場

    2024聯邦藝術巡迴展展出第26屆聯邦美術新人獎首獎古東玄的作品。（南投縣文化局提供）

    2024聯邦藝術巡迴展展出第26屆聯邦美術新人獎首獎古東玄的作品。（南投縣文化局提供）

    2024/08/11 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕為挖掘與培育台灣本土優秀藝術家，並鼓勵本土新生代藝術創作者能持續傳承藝術創作理念，聯邦文教基金會除舉辦美術創作競賽，每年也辦理優秀作品巡迴展，昨（十）日起至九月十一日在中興新村虎山藝術館舉辦「二○二四聯邦藝術巡迴展」，展出內容包含「第二十一屆聯邦美術印象大獎」與「第二十六屆聯邦美術新人獎」得獎作品，可同時欣賞到印象、寫實兩種不同風格油畫作品。

    南投縣文化局指出，聯邦文教基金會長期以來對於推動藝術美學不遺餘力，二十六年來在聯邦銀行、聯邦租賃贊助及支持下，致力於培養本土藝術人才，聯邦獎項包括「聯邦美術新人獎」及「聯邦美術印象大獎」，以高額獎金鼓勵台灣本土藝術創作者勇於創作實現夢想，透過比賽展現實力，也創造一個讓藝術創作者可以嶄露頭角及相互交流的舞台，為台灣在地藝術文化的發揚及保存盡一份心力。

    此次展出作品，包括「第二十一屆聯邦美術印象大獎」首獎黃蕙儀及「第二十六屆聯邦美術新人獎」首獎古東玄等人的作品，是熱愛繪畫藝術的民眾，今年不容錯過的藝術盛宴。

    2024聯邦藝術巡迴展展出第21屆聯邦美術印象大獎首獎黃蕙儀的作品「飲水歸來」。（南投縣文化局提供）

    2024聯邦藝術巡迴展展出第21屆聯邦美術印象大獎首獎黃蕙儀的作品「飲水歸來」。（南投縣文化局提供）

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