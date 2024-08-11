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《南投》智慧鐵人創意賽 國際組智利奪冠

遠從智利前來參加「智慧鐵人創意競賽」的同學榮獲國際組冠軍。（記者佟振國攝）

遠從智利前來參加「智慧鐵人創意競賽」的同學榮獲國際組冠軍。（記者佟振國攝）

2024/08/11 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕邁入第廿一屆「智慧鐵人創意競賽」，晉級決賽的多支隊伍經過在國立暨南國際大學三天、七十二小時「鐵人級」比拚後，國際組、國內一般組與技職組冠軍隊喜獲十五萬元獎金，教育部政務次長葉丙成到場頒獎，期勉同學在AI時代要培養發掘與解決問題的能力，以及用創新、創意符合人的需求。

智慧鐵人創意競賽除了來自智利、菲律賓、越南、印尼、泰國等國家的高中隊伍參賽交流外，國內也有近卅支隊伍晉級一般組與技職組決賽，決賽主題是「族群與文化」，同時又要運用無人機科技，參賽選手透過闖關等方式，換取製作各項道具材料，歷經三天、七十二小時馬拉松式比拚，昨天進行評審與頒獎。

國內組宜蘭慧燈高中、南一中團隊摘冠

國際組冠軍由智利獲得，國內一般組冠軍宜蘭慧燈高中、技職組冠軍則是台南一中、台南女中、成大南工同學組成的團隊，均可獲得十五萬元獎金。

教育部次長葉丙成指出，在AI時代要如何不被取代，由於AI會解決問題，但不會發掘問題，也不懂人的需求，因此同學除了培養發掘與解決問題能力之外，還要了解人的需求，這要靠人類的創新、創意來達成，就是競賽的目的，也希望同學能在競賽中結交志同道合的朋友，成為求學路上的助力。

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