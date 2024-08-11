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    屏東青年論壇 蕭美琴︰守護民主自由

    副總統蕭美琴以神秘嘉賓之姿現身屏東青年論壇，學員開心和她自拍合影。 （立委鍾佳濱辦公室提供）

    副總統蕭美琴以神秘嘉賓之姿現身屏東青年論壇，學員開心和她自拍合影。 （立委鍾佳濱辦公室提供）

    2024/08/11 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東青年論壇昨起在屏東市大和咖啡舉行兩天，首日特別邀請副總統蕭美琴到場與青年對談，一小時的午餐時間學員踴躍發言，展現蕭美琴在青年族群心中的高人氣。

    為期兩天的青年論壇，由立委鍾佳濱服務處、屏東縣希望工程親師協進會主辦，邀集各大領域專家齊聚一堂，課程涵蓋國際外交、公共政策、創意行銷、農業經濟、地方創生、選舉實務、文化創新，以及蔚為風潮的體育賽事。

    蕭美琴表示，在任何議題中，大家都會有不同意見，也可以爭執，但在台灣議題上，國人都應當一同守護我們引以為傲的民主自由。

    立委鍾佳濱表示，青年是改變社會、捍衛民主的關鍵力量，希望透過學員與講師們的對話，深化守護台灣的精神、培養關懷社會的胸襟。

    昨天到場參與的包含國合會副秘書長謝佩芬、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、文化總會秘書長李厚慶、民進黨青年部主任阮俊達等人，以及林亮君、曾玟學、苗博雅、梁育慈四位新生代議員；今天將邀請新北市議員戴瑋姍、民進黨政策委員會執行長王義川、立委黃捷等人與會分享。

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