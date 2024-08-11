屏東巧克力節揭幕 七夕分享甜蜜

屏東巧克力節登場，可愛的邱比特小天使發送巧克力請民眾吃。 （記者羅欣貞攝）

2024/08/11 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天是浪漫七夕，屏東巧克力節於屏菸1936文化基地和屏東可可巧克力園區同步啟動；匯聚台灣三十多家巧克力業者，其中有多個品牌榮獲過世界賽事獎牌，充滿巧克力界奧斯卡宴會的氛圍，也讓今年的情人節顯得格外甜蜜。

縣長周春米表示，屏東是台灣發展可可巧克力的故鄉，種植技術與製作巧克力的技巧都有長足進步，在國際賽事上都有亮眼成績，目前國際獎總牌數已達到四百九十四面，顯現屏東可可巧克力的在地實力，以屏東巧克力做為伴手禮，特別受到國際友人的喜愛。

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嘉年華遊行 市集跨域創新

巧克力節由昨天的「巧克力嘉年華遊行」揭開序幕，參與遊行的業者精心打扮，藉以展露自家品牌，跟隨著可愛的小天使和月老、雜技團體和流行非洲鼓隊，數百人在屏菸內遊行發送七夕的情人節巧克力給民眾共享甜蜜。

今年的市集規劃「可可巧克力跨域創新」主題，以創新口味的巧克力商品，包括烏金魚子巧克力、屏東黑金可可雪酪等，讓與裝置藝術拍照打卡的民眾兌換限量品嚐券；現場還設「愛情充電站」，東、西方愛神月下老人和邱比特，陪民眾在「繞著世界說愛你」、「王的巧克力叢林」的裝置藝術前拍照打卡。

配合情人節 研發獨家商品

今年巧克力節配合七夕情人節，特別研發「情人的眼淚─屏東果丰禮盒」和「鐵定有緣餅」兩款限量獨家商品，讓民眾吃了「補桃花」、「補人緣」，好緣連連；今天下午兩點至晚間七點在屏菸1936文化基地還有市集、巧克力展售及滿額抽七夕情人節好禮等活動。

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