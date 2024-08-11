布局2026 台東綠營跑遍部落年祭

民進黨台東縣黨部主委張鈺晨（右二）前往部落，為2026選戰努力。（記者劉人瑋攝）

2024/08/11 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕甫上任的民進黨台東縣黨部主委張鈺晨，昨天帶著大批主任、黨工出現池上鄉部落年祭，連上次參選立委失利的賴坤成也現身，現場藍綠賓客人數相當，一反先前藍多於綠。張鈺晨說，自己目標清楚，就是要積極培養與部落情感，目標直指二○二六大選！

昨天在池上鄉陸安部落，會場致詞時貴賓座椅一字排開，頭目、部落主席為東道主，身旁坐著賴坤成與張鈺晨、行政院東辦執行長洪宗楷及藍營地方主任、國民黨立委鄭天財等人，而綠營地方主任等人則在會場外穿梭。

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賴坤成本身是池上出生，現任鄉長林建宏為賴以往部屬，林建宏表示，依鄉的立場是廣發邀請函，歡迎各界貴賓到場。

張鈺晨表示，收邀請函出席，但「我就是為了下屆大選，要積極與部落拉進關係」。張表示，為布局二○二六選舉、深耕部落，近期跑遍台東各大小部落的年祭，和族人當朋友，了解地方需求。今年和陳瑩委員服務處、前立委賴坤成等，一起參加各部落的年祭。

會場中也引人注目的是唯一的白人「新族人」Bruce，舞步與眾不同顯是新手，原來他是頭目三女兒陳若琦的丈夫，期待許久終能來到妻子的部落。

另，海端加拿部落小米進倉祭，有六名來自各部落大學生參與，處理傳統食材，大學生表示，未來本會遇到殺豬、處理內臟，如今只是「盡早接觸」，只要好好處理食材、慎重以待即是尊重成為食物的動物生命。

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