為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    布局2026 台東綠營跑遍部落年祭

    民進黨台東縣黨部主委張鈺晨（右二）前往部落，為2026選戰努力。（記者劉人瑋攝）

    民進黨台東縣黨部主委張鈺晨（右二）前往部落，為2026選戰努力。（記者劉人瑋攝）

    2024/08/11 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕甫上任的民進黨台東縣黨部主委張鈺晨，昨天帶著大批主任、黨工出現池上鄉部落年祭，連上次參選立委失利的賴坤成也現身，現場藍綠賓客人數相當，一反先前藍多於綠。張鈺晨說，自己目標清楚，就是要積極培養與部落情感，目標直指二○二六大選！

    昨天在池上鄉陸安部落，會場致詞時貴賓座椅一字排開，頭目、部落主席為東道主，身旁坐著賴坤成與張鈺晨、行政院東辦執行長洪宗楷及藍營地方主任、國民黨立委鄭天財等人，而綠營地方主任等人則在會場外穿梭。

    賴坤成本身是池上出生，現任鄉長林建宏為賴以往部屬，林建宏表示，依鄉的立場是廣發邀請函，歡迎各界貴賓到場。

    張鈺晨表示，收邀請函出席，但「我就是為了下屆大選，要積極與部落拉進關係」。張表示，為布局二○二六選舉、深耕部落，近期跑遍台東各大小部落的年祭，和族人當朋友，了解地方需求。今年和陳瑩委員服務處、前立委賴坤成等，一起參加各部落的年祭。

    會場中也引人注目的是唯一的白人「新族人」Bruce，舞步與眾不同顯是新手，原來他是頭目三女兒陳若琦的丈夫，期待許久終能來到妻子的部落。

    另，海端加拿部落小米進倉祭，有六名來自各部落大學生參與，處理傳統食材，大學生表示，未來本會遇到殺豬、處理內臟，如今只是「盡早接觸」，只要好好處理食材、慎重以待即是尊重成為食物的動物生命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播