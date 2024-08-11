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    豐濱生態藝術村開幕 34舟船大匯聚

    花蓮豐濱鄉港口村Makotaay生態藝術季開幕，現場攤位都是用天然竹木及布料打造，質感一流。（記者花孟璟攝）

    花蓮豐濱鄉港口村Makotaay生態藝術季開幕，現場攤位都是用天然竹木及布料打造，質感一流。（記者花孟璟攝）

    2024/08/11 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕阿美族的海洋基因刻在骨子裡，花蓮豐濱鄉港口村昨起到九月底舉辦Makotaay生態藝術季活動，今年活動以「海社會」為主題，再度舉辦Mihoyo舟船匯聚盛會，來自全國各地卅四艘無動力船隻昨開到部落旁石梯漁港，與族人交換禮物，重現百年前阿美族「大航海時代」榮光。

    與族人交換禮物

    花蓮豐濱鄉港口村Makotaay部落每年舉辦生態藝術季，邀請國內外藝術家駐村創作，藝術村昨起開展，石梯港北口的海灘還有來自全國各地手工舟船，參與「舟船匯聚」盛事，包括慈濟大學、東華大學都有手工舟隊參加。昨天下午兩點部落族人盛裝在沙灘上手牽手唱著歌，歡迎遠道而來的各地共卅四艘手工舟船，讓部落相當開心「比去年的廿五艘更盛大。」

    其中一艘獨木舟是住台東的四十五歲西班牙造舟人Alvaro，他在台灣定居十多年，找了兩位表弟共襄盛舉，九日從台東卑南的美麗灣海灘出發，在長濱停泊一晚、昨開到花蓮豐濱Makotaay部落，受到熱烈歡迎，他說，家族世代都是開船的航海人，能到部落作客與有榮焉。

    藝術家駐村創作

    藝術季昨傍晚在東管處石梯坪遊憩區內、由東管處返還族人的土地上打造的「Makotaay生態藝術村」開幕，部落頭目林清進也盛裝出席。藝術季主辦人Nakaw Putun說，南島民族是航海民族，為此藝術季除今年第二度舉辦舟船匯聚活動，部落族人也自己重新學習造舟，今天將舉辦首屆《PASAWALI論壇》，集結多位專家學者以造舟為主題，重新找回台灣南島語族失傳的造舟工藝。

    Makotaay部落造舟人伊祐．噶照說，為找回昔日耆老的航海記憶，他也訪問多位耆老，得知部落在百年前陸路交通不便的年代，會用船將部落種的米運出去販售，目前也努力學習造舟，希望將來有一天能親眼見證阿美族的大航海時代重新回歸。

    花蓮豐濱鄉港口村昨起到九月底舉辦Makotaay生態藝術季活動，舟船匯聚石梯漁港北邊的海灘。（Makotaay生態藝術村提供）

    花蓮豐濱鄉港口村昨起到九月底舉辦Makotaay生態藝術季活動，舟船匯聚石梯漁港北邊的海灘。（Makotaay生態藝術村提供）

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