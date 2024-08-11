出國比賽募款 南澳鄉代會要求公開明細

2024/08/11 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉公所每年補助鄉內各學校十萬元，作為活動、設施及出國比賽交流，每四年還可額外申請十萬元補助一次。但因出國費用龐大，不足部分校方多會對外尋求贊助。鄉民代表會憂心募款與愛心遭濫用，發文公所應要求校方檢附募款明細。鄉公所回應，無權干涉學校募款。

公所︰無權干涉學校募款

南澳鄉代會七月底發文鄉公所，在辦理各國小申請出國補助案時，應檢視計畫書是否檢附詳細外界捐助廠商名稱及金額明細，副本函送代表會，否則建議不予補助。公文副本也函送宜蘭縣政府、法務部調查局宜蘭調查站。

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鄉代會說明，為避免部分學校利用學生出國比賽「圓夢」的理由，向外界公開募款，而所募款項恐未全部實質花在學生身上，而被主辦人中飽私囊，或有不相關人假冒工作人員蒙混出國，學校應公開募款明細。

南澳鄉長李勝雄回應，公所每年編列預算一百萬元，補助各校辦活動或設施，款項其實不多，學校與學生若要出國動輒數百萬元，能成功爭取外界資源應給予肯定，公所尊重鄉代會想法，但無法要求學校公布贊助明細。

地方教育人士說，各校核銷方式不同，有學校曾公布明細，但部分捐款人希望校方不要公開，外界募款一般直接匯入學校或家長會帳戶，不會進入私人帳戶，以學校立場，每年出國學生不同，參賽或交流也是開拓國際教育的一環。

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