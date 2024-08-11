為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    出國比賽募款 南澳鄉代會要求公開明細

    2024/08/11 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉公所每年補助鄉內各學校十萬元，作為活動、設施及出國比賽交流，每四年還可額外申請十萬元補助一次。但因出國費用龐大，不足部分校方多會對外尋求贊助。鄉民代表會憂心募款與愛心遭濫用，發文公所應要求校方檢附募款明細。鄉公所回應，無權干涉學校募款。

    公所︰無權干涉學校募款

    南澳鄉代會七月底發文鄉公所，在辦理各國小申請出國補助案時，應檢視計畫書是否檢附詳細外界捐助廠商名稱及金額明細，副本函送代表會，否則建議不予補助。公文副本也函送宜蘭縣政府、法務部調查局宜蘭調查站。

    鄉代會說明，為避免部分學校利用學生出國比賽「圓夢」的理由，向外界公開募款，而所募款項恐未全部實質花在學生身上，而被主辦人中飽私囊，或有不相關人假冒工作人員蒙混出國，學校應公開募款明細。

    南澳鄉長李勝雄回應，公所每年編列預算一百萬元，補助各校辦活動或設施，款項其實不多，學校與學生若要出國動輒數百萬元，能成功爭取外界資源應給予肯定，公所尊重鄉代會想法，但無法要求學校公布贊助明細。

    地方教育人士說，各校核銷方式不同，有學校曾公布明細，但部分捐款人希望校方不要公開，外界募款一般直接匯入學校或家長會帳戶，不會進入私人帳戶，以學校立場，每年出國學生不同，參賽或交流也是開拓國際教育的一環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播