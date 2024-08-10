（雲林）菜價貴參參 回穩再等半個月

凱米颱風後蔬菜還在復耕階段，現處於青黃不接期，蔬菜價格仍在高檔，不過空心菜因天氣回穩生長順暢，到貨量增加，價格較颱風後下跌。（記者黃淑莉攝）

2024/08/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到凱米颱風重創，全國蔬菜產區損失慘重，目前仍在復耕階段，市場供應青黃不接，西螺果菜市場批發價平均每公斤飆漲到五十多元。西螺果菜市場董事長蔡德福昨天說，預估還需半個月菜價才會回穩。

颱風後菜價「貴參參」，令許多家庭主婦苦惱，孫姓婦人說，這幾天傳統市場菜攤上青菜種類不多，小白菜、莧菜都還很貴，空心菜價格有降下來，上週一把要三、四十元，昨天一把廿五元，不過苦瓜、絲瓜、青蔥、辣椒還是很貴。

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蔡德福表示，凱米颱風強降雨、加上淹水，菜園泡水蔬菜根部腐爛，颱風後又出大太陽，經過曝曬全軍覆沒，現還在復耕階段，蔬菜供給量沒有恢復，這幾天市場批發價平均價格每公斤飆至五十多元，颱風後西螺果菜市場每日到貨量約五百多公噸，較平常七、八百公噸減少約三、四成，主要是葉菜類、花果類到貨量大幅減少。

往年颱風後引起關注的「菜王」高麗菜部分，蔡德福說，目前均價約約四十多元，到貨量穩定，主要是進口及先前冷藏的量釋出。

西螺果菜市場表示，小白菜、青江白菜、蚵白菜、莧菜都還在復耕階段，價格偏高；苦瓜、絲瓜、青蔥因為量少，批發價每公斤都在百元以上；空心菜因氣候穩定、生長順暢，到貨量提升，價格已下跌，預估整體菜價要再半個月才能回穩。

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