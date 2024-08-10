台中工程師成植物人 女兒畫全家福打氣

妻子拿著大女兒畫的全家福給先生阿庭看，與女兒在七夕前陪伴唱歌。（創世台中院提供）

2024/08/10 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「即使你變成了植物人，我們永遠愛你！」四十二歲的工程師阿庭在兩年前因心肌梗塞昏迷，搶救後變成植物人，原本雙薪家庭只剩太太工作養家，還有四歲、七歲幼女要照顧，幸經轉介讓阿庭入住創世台中安養院，太太經常帶女兒探望、抱抱阿庭，大女兒更在七夕前畫出全家福獻唱，家人陪伴病榻，讓阿庭不孤單，也讓創世人員感動落淚。

「我知道你這一路走來很辛苦，最勇敢的就是你了！」妻子輕撫阿庭的臉頰，溫柔訴說；大女兒則拿著最愛的小熊娃娃輕碰阿庭的頭，開心說「爸爸笑了！」就像之前還未病倒時父女在玩耍，阿庭雖是植物人，但是只要妻女喊他，一定會轉頭，看著最愛的「情人」。

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阿庭一家人感情非常好，阿庭疼愛妻女，照顧女兒一把罩，常常哼著偶像歌手的兒歌給女兒聽，七夕前女兒畫出全家福，「爸爸躺在病床上，換我和妹妹、媽媽一起唱歌給爸爸聽」，病榻旁獻唱，讓阿庭眼眶泛淚。

妻子告訴阿庭，「我想讓你放心，我答應你一定會把女兒和自己照顧好」，要先生放寬心休養，一起好好把日子過下去、珍惜相聚的時光，溫柔傾訴「謝謝你以前對我們這麼好，我們永遠愛你！」

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