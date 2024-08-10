台中慈濟醫院前違停 警強力取締

2024/08/10 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中慈濟醫院前豐興路長年有機車違規停放，上月發生違規停車的機車騎士穿越馬路時，不慎碰撞砂石車而遭輾斃的憾事，該路段兩側劃設禁止停車紅線，但仍長期遭民眾違規停放機車。大雅警分局長劉雲鵬表示，將持續針對該處機車違停加強取締及拖吊，呼籲民眾勿貪一時之便，任意違規停車。

慈濟醫院前方常有看診民眾停放機車，違停機車一字排開，長年嚴重影響交通秩序，大雅警分局會同慈濟醫院人員會勘，協調院方開放院內空地供民眾停放機車，並由院方沿線設置指引牌面，派遣保全人員指揮引導，同時於機車停車場提供免費接駁車往返院區。

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由於機車停車場距離醫院入口較遠，加上機車停一次收費十元，民眾依舊無視紅線與警方宣導公告，昨日豐興路仍見許多機車違規停放。

大雅警分局指出，於豐興路醫院大門周邊張貼執法公告，並同步派員於現場宣導民眾移至醫院提供之合法停車空間，於一週宣導期間內加強巡邏勸離。宣導期滿後，七月廿二日起正式進入執法開罰，在設有禁止停車標誌、標線之處所停車，可處六百元以上一千二百元以下罰鍰；並於八月五日起連續三日執行第四階段強制拖離，約有數十輛違規車輛遭拖吊淨空。

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