視察中榮智慧醫療 賴清德︰台灣不只有半導體

總統賴清德（中）9日視察台中榮總智慧醫療產業，強調要讓國際社會知道台灣不是只有半導體！（記者廖耀東攝）

2024/08/10 05:30

健康台灣行動聯盟10項建議 明年起編預算逐一實現

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統賴清德昨天到台中榮總視察智慧醫療，他強調將把台灣打造為智慧國家，並以智慧醫療進行國際交流及協助邦交國，「讓國際社會知道台灣不是只有半導體而已！」對內也針對健康台灣行動聯盟所提出來的十項建議，將在明年逐一實現。

請繼續往下閱讀...

訪中榮 盼以智慧醫療助邦交國

賴清德表示，就任總統後接待國際貴賓，尤其是邦交國，都希望台灣能幫助協助建置智慧醫療，建置電子化、數位化、智慧化，這是台灣的國力，智慧醫療、精準醫療、再生醫療除能增進國人健康，也能幫助邦交國，在國際交流發揮更大效果。

賴清德指出，健康台灣行動聯盟提出來的建議將在明年預算一一實現，健康台灣深根計畫預算一百億，明年先編列五十億，癌症新藥基金、三班護病比、夜班執勤獎勵，以及健保永續發展上都編入龐大預算，希望改善醫療環境及工作條件，有更寬廣的空間發揮專業服務，達到健康台灣的目標。

賴清德也表示，醫療人員不同於其他職業，一旦宣誓成為醫療人員，進入第一線醫療服務工作就有其使命竭盡能力幫助病人，「但有些事不能做，特別是違反服務民眾原則」，他強調，即便為爭取自己權益，如果考量採取行動，恐會損及服務病人機會，都必須要思考再三，讓醫療團隊得到民眾的支持。

賴清德昨天視察智慧病房、遠距醫療及戰情中心、全自動智能檢驗室，聽取簡報和實務操作後，直呼「非常好」！他也感謝台中榮總院長陳適安在疫情時發揮最大的防疫功效，發展智慧醫療有成，並且加入健康台灣籌劃的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法