台中社宅興辦1.5萬戶 議員催加速

2024/08/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央在台中興辦十五處社會住宅、超過五千戶，加上台中市政府規劃興建社宅數，總數已逾一萬五千戶，對此，藍綠議員均認為中央及地方興辦社宅速度應再加快；市議員陳俞融指出，市府自建社宅區域比例失衡，應兼顧平衡原則；市議員陳文政則認為，中央有土地、有預算，在台中市興辦數遠不及地方自辦，應加速辦理。

陳俞融籲兼顧區域平衡

陳俞融表示，現有台中市規劃的社宅數仍陷於「僧多粥少」窘境，市府一再號稱已規劃一萬多戶，但檢視社宅規劃地點卻區域比例失衡，例如北區是台中人口密度第一的行政區，但到今年為止，卻還沒看到北區有半戶社宅可以居住，讓有需求的北區鄉親必須跨其他行政區抽社宅居住，若盧市府重視居住正義，就應做好社宅規劃，認真對待各行政區社宅需求，減輕市民剝奪感，而非自誇社宅數量達標。

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陳文政則表示，台中市的社宅數比起需求數，還有很大努力空間，尤其中央號稱台中興辦社宅數達到一萬五千戶，但其中有一萬戶是市府興辦，中央有土地、有預算卻僅興辦五千餘戶，相較台中市府的效率遠遠不足；中央雖在北區有規劃興建一處社宅，卻只跟地方說明過一次，後續進度地方無從得知，連之前民眾提出的交通或棟距疑慮也未有下文，要求中央到地方興辦社宅不能只自己關起門來蓋，應多跟地方溝通。

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