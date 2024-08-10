原民音樂節 巴大雄不唱爭議歌曲

原子少年VERA昨出席，「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」宣傳活動。（記者謝武雄攝）

2024/08/10 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」廿四日在桃園陽光劇場舉行，市府昨宣傳屆時會有多位原民歌手獻唱，包括巴大雄可能帶來「可不可以放進去一下下就好」爆紅神曲，議會民進黨團總召林志強建議，這首歌曾被顧慮牽扯人妻、曖昧的性暗示，原唱雖澄清過歌詞不是帶有顏色，希望外界別想歪，卻也可見並非老少咸宜，恐怕不適合在毫無限制的情況下演出；市府原住民族行政局跟巴大雄協調後，確定不會演唱這首歌。

議員表示非老少咸宜 原民局協調確定

原住民族音樂節廿四日下午四點卅分至晚上九點卅分在陽光劇場舉行，邀請原民金曲歌王桑布伊、金曲歌后阿爆、金曲獎最佳新人獎MAKAV真愛所屬的那屋瓦少女隊、藝人郭芝吟、巴大雄、創作歌手LCY呂植宇來表演，壓軸則是原子少年VERA，昨出席宣傳，另有原林藝術舞集、永平工商表演藝術科Milaladiway原民藝術表演班、義盛國小雲之聲合唱團等團體演出。

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壓軸原子少年VERA 出席宣傳活動

活動開放民眾免費欣賞，還有搗麻糬、原民舞蹈、原民服裝等體驗，民眾拍照打卡，可獲得「LALAI」限定客製精美頭巾，發完為止，詳情可上網（https://reurl.cc/QE9OA0）查詢。

市長張善政表示，桃市原住民人口數僅次於花蓮縣，且擁有完整原住民族文化，這次原民音樂節將以多元音樂能量帶來精彩的演出，市府未來持續提供更好表演舞台，也透過人才培育計畫，培養更多原民新秀成為傑出的表演者。

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