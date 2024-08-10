平鎮環南路地下道 8/24起局部封閉

桃園市交通局說，地下道兩端上游路口會做改道告示。（記者黃政嘉攝）

2024/08/10 05:30

建鋼便橋紓解車流 鐵道局認為造價高且緩不濟急

〔記者黃政嘉／桃園報導〕交通部鐵道局為「桃園鐵路地下化工程」施工需要，提報交通疏導規劃，經市府交通局審議通過，預計八月廿四日起將平鎮區環南路車行地下道分階段局部封閉通行，有議員憂心交通衝擊，建議搭建鋼便橋紓解車流，但鐵道局北部工程分局會勘後認為，便橋造價過高，且先須經環境影響評估，緩不濟急，會再研議加強周邊配套。

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三階段施工 先封閉雙向內側車道

環南路地下道是南桃園橫越鐵路的交通樞紐，配置雙向四車道加二機車道，鐵道局規劃三階段施工，第一階段封閉雙向的內側車道，第二階段封閉東側快車道及機車道，第三階段封閉北側快車道及機車道。

市府交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，工程期間維持環南路地下道至少一車道與機車道通行，振興西路地下道可作替代道路，不會同時封閉，地下道兩端上游路口會做改道告示，並持續與鐵道局協調縮短工期。

議員陳韋曄、黃敬平提議在老街溪畔搭建臨時鋼便橋，可從新富街延伸到環南路二段，補足地下道施工而局部封閉所減少的車道而紓解壅塞車流；議員王珮毓認為，鋼便橋架設在老街溪上或沿岸，臨時性的結構符不符安全規範，以及是否能改善交通，都是未知，要審慎研議。

增雙向施工看板 警力、義交協助

鐵道局北工分局第二工務段長楊朝景說，在老街溪上搭鋼便橋須等環評通過，估計耗時逾二年，鋼構施工空間恐與鐵路地下化工程衝突，粗估造價逾二億元，傾向緊鑼密鼓施工，縮短工期為三七五天，八月廿四日前增設雙向施工看板，配合沿線里長公告，並協調平鎮警分局警力及義交人力，協助維持交通順暢。

桃園市平鎮區環南路地下道八月廿四日先封閉來往內側兩車道。（記者黃政嘉攝）

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