置地廣場免費接駁車 議員質疑圖利

市府開設「八德轉運站︱大湳︱置地廣場」免費接駁公車，遭議員批評有圖利廠商之嫌。（記者謝武雄攝）

2024/08/10 05:30

交通局指為服務八德和平路民眾 未來再評估納入市區公車

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局編列四五○萬元，新設「八德轉運站︱大湳︱置地廣場」免費接駁公車路線，暫定營運六個月，但跨黨派市議員都覺得不妥，質疑有圖利特定廠商之嫌，建議納入市區公車系統進行收費。

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交通局長張新福則說，因八德轉運站營運後，原「713」公車行走和平路改走和強路，為服務和平路民眾，才開設這條免費接駁公車，而置地廣場前有較大的空間可供公車迴旋，才行駛到廣場，並不是要圖利廠商。

解決民眾到大湳買菜問題

張新福說，713公車原從大湳出發經和平路上高速公路，很多住在和平路民眾會搭到大湳買菜，且大部分持有敬老愛心卡，同樣也是政府出錢，所以先開設免費接駁公車解決民眾買菜問題，未來運量穩定後，再評估是否開設一般市區公車路線。

據悉，交通局開設起訖站為八德轉運站與置地廣場的免費接駁路線，除要求廠商提供兩輛公車，例假日都要開十八班次，採取循環線方式，從和強路出發，經和平路、介壽路一段、廣福路、福國北街、置地廣場迴轉後繞回和強路，停靠站包含，八德轉運站、大草厝、大安國小、大安活動中心、惠爾德公司、大成國中（和平路）、香榭儷舍、和平路口、大湳市場、景雲新村、福國北街、陸光國宅、桃德桃智路口。

議員要求改為收費巴士

對此，民進黨議員呂林小鳳、國民黨議員楊朝偉都質疑有圖利廠商之嫌，楊直指，免費巴士的搭乘率低，近來逐漸縮減，改為付費巴士，市府再提供買一送一等優惠鼓勵民眾搭乘，也激勵業者提高服務品質，原713是收費公車路線，改免費接駁是走回頭路。

呂林小鳳認為，很多百貨公司、大賣場、醫院都有本身的免費接駁巴士，例如聖保祿醫院免費巴士就行駛八德，方便民眾就醫，如今市府開設「八德轉運站︱大湳︱置地廣場」免費接駁公車，似乎是為商業行為量身訂做，非常可議。

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