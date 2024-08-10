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學校旁劃交通寧靜區 竹縣增3處

新竹縣目前已有十三所國小都規劃交通寧靜區。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有十三所國小都規劃交通寧靜區。（記者廖雪茹攝）

2024/08/10 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「行人交通安全設施條例」預計十月一日施行，新竹縣政府表示，為維護學童通學安全，七年來已在全縣十三所學校設置交通寧靜區，今年將再新增芎林國中及鳳岡國中小學等三處，後續將攜手各公所，期望將全縣一百多所校園周邊都納入劃設。

芎林國中、鳳岡國中小 10月底加入

交通旅遊處長陳盈州表示，縣府自二○一七年開始，首次選定竹北市六家國小周邊道路劃設交通寧靜區，設置速限每小時三十公里標誌，提醒汽機車駕駛已進入學校周邊，應將速限降至每小時三十公里以下，維護學童安全和社區安寧。

速限30公里 設標誌、標線警示

之後視經費許可逐年擴大，除了六家國小外，還包括上館、大同、中興、安興、信勢、興隆、南和、員棟、瑞峰、芎林、碧潭及光明等十三所國小都已規劃。而除了學校，興隆國小擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊道路也劃設。

陳盈州說，學校交通寧靜區預計十月底前，再新增芎林國中及鳳岡國中、鳳岡國小等三處。累計迄今年共十六所學校，主要是鄰近鄉縣道；由於市區道路的部分是公所路權，後續會協調公所一起規劃，目標是讓全縣校園周邊都納入。

不過，上述交通寧靜區都只以標誌、標線警示，縣府另爭取到內政部國土管理署核定補助一千七百萬元，將以工程手法，在縣府行政區執行交通寧靜區示範計畫，預計明年在光明六路等路段，設置減速丘，搭配行穿線、人行道而做的減速平台，並在路口劃設3D立體彩繪的「漂浮斑馬線」等。

新竹縣目前已有13所國小規劃交通寧靜區，並擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊等道路。（記者廖雪茹攝）

新竹縣目前已有13所國小規劃交通寧靜區，並擴大至東興圳文興路、東元綜合醫院周邊等道路。（記者廖雪茹攝）

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