網路性剝削嚴重 推動數位兒童人權

互動設計讓參與者了解網路風險特徵及防範方法。（台灣展翅協會提供）

2024/08/10 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕數位時代的網路兒少性剝削問題嚴重迫切，台灣展翅協會指出，相關通報案逐年上升，去年更將近三千件，性私密影像流傳對兒少造成深遠傷害，昨起舉辦「網路叢林大冒險」等特展，聚焦個資隱私、網路交友、網路詐騙、網路誘拐及性私密影像等主題，提供正確網路風險及防護知識，推動數位兒童人權等。

展翅協會副理事長高亘瑩表示，我們有責任幫助孩子，讓孩子享受科技便利，又能避開潛在的風險。台北市社會局長姚淑文也說，網路風險各年齡層都會遇到，更需從兒少就教導網路安全。LINE台灣公共事務部副總經理林若凡表示，數位原生世代的兒少對於人際邊界感薄弱，迫切需要培養數位素養，以應對網路上的危險。

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該展將展到十八日，以充滿童趣卻又暗藏風險的小怪獸，採互動設計、情境闖關等，讓參與者了解網路風險特徵及防範方法。特展亦安排多場講座，有台北市議員苗博雅分享隱私和個資保護的挑戰，LINE台灣分享數位公民數位素養；說故事活動則講述兒童人權繪本《不要不要》，藉由小袋鼠的照片被分享到網路上等事件，傳遞在數位環境中保護隱私與尊重他人的重要。

「網路叢林大冒險─兒童人權暨防制網路兒少性剝削」特展。（台灣展翅協會提供）

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