台德協會農業交流經費 農業部喊停

農業部不再編列台德協會經費。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台德社會經濟協會（台德協會）是台灣跟德國農業非官方交流最重要平台，農業部往年都會編列預算支持，本報接獲爆料指出，農業部近期通知該協會，擬不再支持經費，爆料人擔心，交流管道若中斷，未來重建恐花更多經費；農業部表示，兩國農業政策業務還有其他計畫支持。

學者憂未來重建恐花更多經費

創立於一九六七年的台德協會是台灣和德國在外交與農業學術重要交流平台，在德國登記為非營利協會，架構屬雙邊組織，分別由德方學者及台方農業部長擔任理事主席，每年輪流舉辦互訪交流活動。

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有學者表示，台德兩國無法有國與國的外交關係，過去農業交流多是透過該平台進行，讓我國得以師法德國建立農保制度，也培育許多人才。

此外，德國執循環農業技術牛耳，是台灣交流重點對象之一，民進黨政府二○一六年執政後，為農村再生舉辦金牌農村競賽，就曾送金牌農村社區幹部赴德國交流。

台德協會近年都獲農業部每年編列近三百萬經費支持，今年卻傳來農業部擬不再編列經費。有學者直言，當初台德協會成立有賴民間學者大力牽線，若因經費不足導致交流管道中斷，未來恐怕得花更多錢才能再重建關係，認為農業部此舉得不償失，也擔憂打壞台德雙方外交默契。

農業部：計畫不符作業規定

農業部綜合規劃司司長蔡巧蓮表示，台德兩國的農業政策合作業務仍有其他相關計畫支持辦理。她坦言，因台德協會去年計畫到今年五月都沒有結案，還有台德協會今年所送計畫經費編列也不符農業部會計作業規定，加上受花蓮四○三地震影響，為籌措重建經費，因此將經費移緩濟急、供震災所需。

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