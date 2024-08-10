勞動契約影本隨船查閱 保障漁工權益 最快9月上路

農業部漁業署近期預告修正「漁船船員管理規則」，保障漁工權益。圖為漁船進港後，外籍漁工在港邊活動。（資料照）

2024/08/10 05:30

遠洋漁船船員須年滿18歲

〔記者楊媛婷／台北報導〕為保障漁船船員勞動權益，農業部漁業署近期預告修正「漁船船員管理規則」，未來船東都要在遠洋漁船或廿四公尺以上漁船的船上備置書面勞動契約影本，提供船員查閱，並規定船員都必須年滿十六歲，且不能夜間作業，遠洋漁船船員必須年滿十八歲，相關規定最快九月上路。

5年一次體檢 縮為2年

隨國際勞工組織發布漁業工作公約（ILO-C188），漁業署預告「漁船船員管理管理規則」部分條文的修正草案，漁業署組長薛博元表示，為保護勞工權益，草案明定遠洋漁船或廿四公尺以上漁船，都要有書面勞動契約影本供船員參閱，並明訂漁業人（船主等）的管理責任，包含應僱用足額船員與幹部，漁船若在海上發生船員傷亡或重大急難事件，有責任即時通報主管機關等，另外船員體檢過去每五年檢查一次，縮短為二年一次，新增開放船員可在國外政府核准設立的醫療機構進行體格檢查。

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過去考量漁民常有家族共同經營管理，廿四公尺以下漁船船主或漁船股東二等親內、滿十五歲就可擔任船員，因應「勞基法」未滿十六歲者屬於童工、不得從事危險工作等規定，草案中規定船員都必須年滿十六歲，也要求未滿十八歲前的船員只能在白天（日出後、日沒前）工作，遠洋漁船船員必須年滿十八歲。

漁業署代理署長王正芳表示，草案預告前都已跟相關產業溝通，因該法案修正是為配合國際勞工組織漁業工作公約相關規定，預告期間縮短為十四日，期間外界沒有異議，最快九月就會上路。

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