改良電子圍籬技術 學者：助打詐

NCC及各電信公司，用各種方式為用戶過濾高風險詐騙電話。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕電信詐騙猖獗，國家通訊傳播委員會（NCC）今年四月起新增簡訊風險管理措施，只要發現門號每天發送超過五十則個人簡訊，就暫停該門號發簡訊功能，未來擬將風險管理措施擴大至電話，掌控可疑號碼。學者則建議，疫情期間使用的電子圍籬技術若改良，可用於打詐，監測可疑號碼。

簡訊風險管理 擴及市話

NCC代理主委翁柏宗表示，NCC先前推出簡訊風險管理措施，針對大量發送簡訊的可疑門號，暫停發簡訊功能，電信業者必須重新進行KYC（客戶風險管理機制），門號若涉及詐騙行為時，應依規定立即停、斷話。

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未來風險管理措施也可能擴大至電話部分，要求電信業者掌握一日內大量重複撥號、但通話時間極低的異常通話行為，並找出門號申請者、列為高風險客戶。

NCC加強黑莓卡電信登記

民眾在台灣申辦門號、預付卡需要身分認證，但在部分國家申請則無此限制，許多台灣詐騙集團在台灣使用外國電信業者的預付卡（黑莓卡），迴避台灣身分認證，降低門號被追蹤機會。

翁柏宗表示，NCC未來擬公告高風險的黑莓卡電信業者，要求國內電信業者若要讓黑莓卡使用，需先登記護照號碼、名字、並確認有入境紀錄，加強境外門號追蹤管理，避免境外門號成為詐騙工具。

銘傳大學犯罪防治學系所副教授王伯頎認為，疫情期間政府曾使用電子圍籬，利用手機定位掌握特定民眾並管理，若可將此技術再改良，或可監測有可疑發話的特定手機號碼，達到嚇阻詐騙目的。

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