慰勉救災部隊 賴清德︰明年國防預算將創新高

總統賴清德慰勉投入救災的203旅官兵，並頒贈加菜金。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/10 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕凱米颱風重創南台灣，總統賴清德昨天到永康陸軍三九化學兵群及官田步兵二○三旅，感謝國軍官兵協助救災及防疫，允諾將會持續國防改革，明年國防預算將創歷史新高，讓國軍戰力提升，他身為三軍統帥，面對各種情勢也一定會和大家站在一起，希望大家共同合作，全力以赴，守護國家安全，絕不退縮。

賴清德慰勉救災部隊，先抵達位於永康區的三九化學兵群營區，在國防部長顧立雄、國家安全會議秘書長吳釗燮、市長黃偉哲陪同下，聽取簡報、參觀裝備、頒發加菜金，並與官兵合照，隨後前往官田區二○三旅勞軍。

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賴清德感謝國軍兄弟姊妹投入各項救災、災後重建及防疫工作，給予鄉親及時的協助，表現非常傑出，他說：「大家辛苦了」，如果沒有大家的幫忙，相信縣市政府會更手忙腳亂，無法達成預定目標。

賴清德指出，不論地震、颱風來襲，還是禽流感、登革熱，天災地變、有災情時，都可看到國軍官兵積極協助的身影，感謝大家願意出來幫忙。

賴清德說，國軍效忠人民，保家衛國是使命，第一要務是持續訓練，提升戰力，前總統蔡英文任內對國軍相當照顧、支持，也進行國防改革，他將延續蔡英文的做法，持續改革，讓國軍得到更好的訓練、裝備及照顧。

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