岸內影視基地五期 11億補助將核定

行政院副院長鄭麗君（左），關心藝人楊烈（右）等人拍攝情形。（記者楊金城攝）

2024/08/10 05:30

鄭麗君：中央全力支持 產製更多更好作品

〔記者楊金城、王姝琇／台南報導〕文化局提報岸內影視基地第五期發展計畫十六．○八億元，爭取中央補助十一億，行政院副院長鄭麗君昨天視察影視基地，帶來好消息，她說：「全力支持」，待國發會審議後，預計院會八月核定計畫，文化部明年也已編列二．○二億元補助南市。

文化部明年已編列2.02億補助南市

鄭麗君指出，期許岸內影視基地在完成第五期計畫（二○二五至二○二八年）後，成為孕育台灣故事的影視基地，產製更多更好的作品，並培育影視人才、提供劇組一站式專業後製服務，也能提供觀眾一個影視文化體驗園區。

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期許成為孕育台灣故事的基地

有一二○年歷史的鹽水岸內糖廠轉型影視基地，六年投入約六．一億元完成一至四期的場景、劇組後勤等建設，其中文化部補助約三．八億元。

鄭麗君由副市長葉澤山、文化局局長謝仕淵陪同參訪影視基地內清代漢人市街、日治榮町時代場景等建設。她形容葉澤山等人為「老戰友」，齊心合力催生首座影視基地，「回娘家」參訪充滿感動。她並和藝人楊烈、霍正奇等人見面，關心拍片。

葉澤山說，岸內影視基地第五期計畫將持續場景興建、搭景補助、倉庫群、劇辦、攝影棚空間修繕、設備採購等完備製片場機能，明年文化部補助加上市府配合款計有近三億元建設預算。

鄭麗君第一個行程則是與教育部長鄭英耀先訪視立人國小，了解幼兒園延長照顧推動情形；鄭麗君說，為落實總統賴清德「零至六歲國家一起養二．○」政策，除加速加量提升公共化教保服務供應量，配合準公共幼兒園加入，至今年七月提供超過六十萬平價就學名額，家長需求殷切的兩歲專班，未來兩年再加兩百班，讓孩子的托育更為便利。

鹽水岸內影視基地的場景搭建。（記者楊金城攝）

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