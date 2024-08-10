市區取消機車兩段式左轉 8/24上路

金華路將於8月24日起開放不強制機車兩段式左轉。（南市交通局提供）

2024/08/10 05:30

針對10個行政區52條路段 同時保留待轉區 供民眾選擇利用

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為保障機車族路權及騎乘安全，南市針對目前已開放的十個行政區內所有單向兩車道路段，加上之前已試辦，共五十二條路段，自八月廿四日起將全面取消機車兩段式左轉，同時也保留原機車兩段式左轉待轉區，給有需要民眾選擇利用。

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交通局局長王銘德表示，從去年十月起逐步推動開放單向兩車道機車行駛內側車道，以及取消強制機車兩段式左轉的試辦計畫，已實施的十六條路段總長卅二．四公里共三八四個路口，因開放路段長度與路口已達一定數量，各種路段型態、路口管制方式、特殊路口等均涵蓋，且經過相關成效評估，整體而言，單向兩車道路型內側車道開放機車騎乘、路口直接左轉並未明顯增加道路行車風險。

王銘德說，檢討已開放的十區（原六區加永康區、仁德區、歸仁區與關廟區），目前剩卅六條道路尚未開放，將自八月廿四日起一次性全面開放，禁行機慢車標字預計年底前完成刨除，標字未完全刨除前，警察局亦將配合在開放路段不舉發違規行駛禁行機慢車道。

另15區27路段將再與地方溝通

王銘德表示，尚有十五區共廿七條路段仍屬單向兩車道路型且內側禁行機車、管制路口應兩段式左轉，考量路段分散且交通特性，如整體車流量、運具使用年齡等，與都會區略有差異，將再持續與地方溝通。

交通管制科科長方川和表示，公路局及工業園區權管道路，永康區台廿線的中山南、北路，公路局新化工務段刻正辦理路面更新及標線重繪，將併入這次卅六條路段內同步於八月廿四日起開放。

工業園區道路未配合同步開放

另，工業園區道路權管單位原則上同意配合市府政策，但涉及工程經費等因素，無法配合同步開放，因此民眾行經台南科工區、新吉工業區、永康科技工業園區、安平工業區等四處園區內道路仍應遵循實際交通設施管制方式騎乘與左轉彎。

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