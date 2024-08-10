台東卑南遺址公園旁挖集水坑 比照考古

台東市卑南遺址公園挖掘集水坑，並設置2具抽水馬達。（記者劉人瑋攝）

2024/08/10 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市卑南遺址公園外的馬路旁從本月五日開始挖掘集水坑，由於當地易淹水，每逢大雨雨水常灌入民宅，道路常淹水至小腿，因是遺址敏感區難以大興土木，史前博物館退而求其次，改挖集水坑並設置二具抽水馬達，雖無法立即在淹水時抽光，但能加速排水速度。路邊開挖也吸引民眾圍觀，好奇挖到什麼寶。

遺址敏感區 難建排水溝抗洪

由於當地地下埋著許多史前文物，難以大興土木，興建排水溝，連附近農地以怪手整地都需申請，因此每逢豪雨及颱風季節，該處皆是淹水區域，日前凱米颱風時，當地南王里長彭靖佳一早就到場涉水勘災，跟著地主史前博物館使用擋水板引導水流排往他處，防止直沖山下民宅，近日是透過彭靖佳與立委黃建賓協助，才順利動工。

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史前館試掘16孔 才選定挖坑

因為地下有許多史前遺址，挖坑比照考古，考古人員試掘了十六孔後都挖到碎陶片等物，終於在公園入口處一帶發現較為可行，預計挖深達二公尺的集水坑，但都以每層五公分的深度進行向下挖掘。

這個長十公尺、寬二．五公尺，深度約一．五至二公尺的集水坑要費時近兩個月挖掘，館方表示，其實附近地表也可見到許多史前陶片，但文化、史蹟保存與民生要兼顧，需考量更多、小心進行。

將設2具抽水馬達 抽排積水

因工區位在大馬路邊，現場設立告示牌「考古發掘工作執行中」，讓來自外縣市的遊客紛紛好奇駐足「到底挖到什麼寶」。館方人員表示，因先探勘後發現底下沒有寶才敢在此動工挖集水坑，但為防萬一仍小心進行，未來大雨坑內集水後會再以抽水馬達排往遠處，加速積水消退。

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