《花蓮》輔導花蓮「亮點品牌」 每案最高10萬

玉里「金喜檸檬」以部落友善小農種的無毒檸檬，榨成最好喝的檸檬飲料，並改造成文青攤車，最近還要擴大契作範圍。（縱管處提供）

2024/08/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕以無煙囪觀光產業為主的花蓮，今年四月大地震、外加七月凱米強颱重創蘇花路廊，造成旅客信心危機。為增加旅遊亮點吸引遊客，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處持續推動「亮點品牌」輔導計畫，每案最高補助十萬元，下週將舉辦業者說明會！

縱管處處長郭振陵指出，為了創造讓遊客遠道而來「非去不可」的特色品牌，縱管處從二○二二年開始推動亮點品牌計畫，陸續輔導花蓮、台東共廿一家優質店家，花蓮地區成功品牌包括玉里鎮「金喜檸檬」、日式甜點店「九日良田」，透過品牌形象塑造及空間改造，打造為遊客們一眼就愛上的文青氣質，成為旅客到花東必買伴手禮。

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另外，瑞穗鄉的「果子俠農創果品」、「木日光文旦驛站」以遊程體驗再進化，產品包裝設計也提升，透過專業顧問和設計團隊協助，使得品牌故事更具整體性與吸引力，不僅提升市場競爭力，更拓展銷售通路。

縱管處指出，獲選花東觀光圈品牌亮點改造計畫的業者，可以更完整地從自身事業需求出發，精準對接輔導資源，提升輔導成效；今年的亮點品牌輔導計畫將擴大舉行，即日至本月廿三日啟動徵件，每案最高補金額為十萬元，如為提案空間改造計畫，補助上限可拉高到十五萬元。

為了讓業者知道如何申請、申請條件，亮點品牌計畫業者說明會將在八月十五日（下星期四）下午一點半，在瑞穗鄉鶴岡村的花東縱谷國家風景區管理處舉辦說明會，報名洽0987-307595，石小姐。

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