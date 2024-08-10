《宜蘭》老屋新生 壯圍土礱間變攝影沙龍

「月英ㄟ土礱間」改造後，變身攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」，為老屋新生再添典範。（宜蘭縣府提供）

2024/08/10 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理老屋新生命計畫，壯圍沙丘旁公館老屋「月英ㄟ土礱間」，由北漂回鄉的宜蘭女攝影師吳宇童進駐營運攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」，為老屋新生再添典範。

宜蘭縣政府自二○一九年起，致力推動老屋新生，提供平台讓壯圍古亭何興雜貨店及新麗蘭美髮兩棟老屋，變身為美味蛋糕店「藏甜手作坊」及結合有機農產、環境守護與藝術創作的特色空間「木予田商行」。

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位於蘇澳阿里史冷泉旁的嬸婆家老屋，也是《蘭陽老屋新生命二．○》計畫的媒合成果；今年壯圍公館老屋「月英ㄟ土礱間」也成功變身，展現全新風格，成為「愛時光攝影工作室．時光窩窩共享空間」。

縣府表示，「土礱間」就是以前的碾米廠，一九四○年代，除了米糧交易與加工，老屋主月英（土礱間經營者）會為到訪村民，耐心讀念報紙，「土礱間」成為傳遞資訊的交流聚會所。

「土礱間」後來閒置無人居住，而今華麗轉身攝影藝文沙龍；吳宇童說，「時光窩窩」將延續土礱間共享精神，將老屋規劃為成攝影棚共享工作室，結合周邊壯圍沙丘旅遊服務中心沙丘地景文化，希望能成為旅遊觀光遊程景點之一。

吳宇童表示，未來希望藉由更深入了解在地，並以駐地記者概念進行在地攝影，捕捉在地的美好，利用自己既有能力資源回饋在地。

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