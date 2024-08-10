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《宜蘭》蘇澳冷泉試辦人臉辨識 方便鎮民

阿里史冷泉增設人臉辨識系統，未來蘇澳鎮民在非營運段晚間六時至隔日早上八時，都能「刷臉」自由進出免費泡湯，目前尚在測試階段。（記者王峻祺攝）

阿里史冷泉增設人臉辨識系統，未來蘇澳鎮民在非營運段晚間六時至隔日早上八時，都能「刷臉」自由進出免費泡湯，目前尚在測試階段。（記者王峻祺攝）

2024/08/10 05:30

阿里史裸湯收費 鎮民於非營運時間 仍可進出免費泡湯

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳冷泉今年四月委外經營後，朝智慧化管理邁進，不僅停車採自動收費，還打造電動車充電樁，未來更將販售數位套票，方便國際旅客提前線上預訂。目前裸湯收費的阿里史冷泉，也建置「人臉辨識」系統，提供非營業時間進出管制使用，方便鎮民延續免費泡湯時間，並提高場域安全性，目前還在測試階段。

晚間6點至隔日早上8點 「刷臉」進出

蘇澳鎮公所今年將冷泉園區委外經營，其中知名的阿里史冷泉重新打造後對外開放，大眾池維持免費，男女裸湯則於六月廿二日起改收費，不分平假日全票一百二十元、半票六十元，蘇澳鎮民依舊免費。

由於阿里史冷泉不在冷泉公園內，為顧及鎮民使用權益與管控進出；業者獲鎮公所同意，增設人臉辨識系統，未來鎮民在非營運時間的晚間六時至隔日早上八時，都能「刷臉」自由進出，讓免費泡湯的時間拉長。

蘇澳鎮公所表示，阿里史冷泉是在地人的生活重心，過去全天候均能進出，委外管理後，白天須向管理人員出示證件，非營運時間則規劃透過人臉辨識系統進出，確保鎮民泡湯權益，目前系統尚在測試階段。

不侵犯個資 邀民眾登錄人臉

委外業者詹姓總經理說，阿里史男女裸湯外已各放置一台人臉辨識系統，每台造價約四萬元，系統是業者自己開發設計，主要為收集大數據分析，初步功能為測量體溫及人臉識別，監控進出者有無發燒，並記錄入場人次、時間等。

他說，第二階段才會啟動識別功能，在不侵犯個資下，邀請鎮民登錄人臉，就能在非營運時間，刷臉自由進出，提高夜間管控效率及安全性，目前僅管進不管出，接續進出則都會管控，並設定三小時安全機制，若泡湯超過時間，系統就會自動發報，通知相關單位到場關心，避免發生危險。

常來泡湯的林姓鎮民說，過去裸湯入口處連一扇門都沒有，因不用收費，安全衛生較有疑慮，現在採遊客收費，較能維持品質，未來啟用人臉辨識，雖會擔心留下紀錄，但若能方便進出保障安全，並不會排斥。

阿里史冷泉增設人臉辨識系統，未來蘇澳鎮民在非營運段晚間六時至隔日早上八時，都能「刷臉」自由進出免費泡湯，目前尚在測試階段。（記者王峻祺攝）

阿里史冷泉增設人臉辨識系統，未來蘇澳鎮民在非營運段晚間六時至隔日早上八時，都能「刷臉」自由進出免費泡湯，目前尚在測試階段。（記者王峻祺攝）

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