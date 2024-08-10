《新北》原民微型意外保險 嘉惠4.2萬人

2024/08/10 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局今年六月十三日起至二○二五年六月十三日推出原住民族微型保險計畫，提供年滿十五歲至未滿六十五歲族人意外保障，包含發生意外身故每人給付十萬元保險金、意外失能最高給付十萬元、意外傷害醫療保險金最高給付額一萬元，市府已為符合資格者辦理納保，不用額外負擔保險費用，預估約有四．二萬人受惠。

市府挹注600萬預算

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，新北市有超過六萬名原住民族人設籍，其中多數從事基層、勞力密集型工作，今年開辦的原住民族微型保險針對從事高職災風險、低保障的族人，一旦遭逢意外事故，除了有社會保險減輕醫療負擔，更藉由微型保險提供即時的救急保障。

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原民局表示，根據行政院原住民族委員會最新調查報告顯示，僅有四十五．○七％原住民族人有勞工保險，五十六．五八％原住民有投保商業保險，其餘四十三．四二％無投保任何商業保險，儘管醫療有全民健保協助，萬一碰上意外傷病未達嚴重程度者，容易讓家庭經濟陷入困境。

Siku Yaway林瑋茜強調，市府挹注六百萬元預算推動原住民族微型保險，希望成為在都市打拚的族人堅實後盾，面臨意外事故時，能獲得即時的經濟協助。

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