《新北》公立高中職 明年8月起每班降至34人

2024/08/10 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕因應少子化趨勢，新北市教育局每年滾動檢討公立高中職學校班生數，將於一一四學年度（明年八月一日）起，每班從卅五人調降至卅四人，預計使公立高中職學校招生名額減少三九四人，希望提升教師輔導及教學品質。

目前每班35人

教育局長張明文指出，一○九至一一一學年度的國中畢業生在地就學率達七成多，考量精緻教育發展，市府主動邀集家長、教師團體及高中職學校等單位研議，達成一一四學年度降低班級人數至卅四人的共識，將持續評估在地就學推動成效、教師人力、教學資源、學生入學管道與安置情況，滾動式修正班級學生數。

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板橋高中校長賴春錦說，降低師生比有利分組學習或實作課程，教師更有餘裕提供學生個別化指導；新北高工校長林清南認為，一○八課綱強調技術型高中務實致用理念，適度調降人數有利學生提升能力與發展特色課程。新北市教師會理事長林松宏表示，調降公立學校每班人數可提升教學品質，讓教師專注輔導不同需求的學生，符合適性發展精神。

另外，三重區碧華國小及五華國小今年畢業班有二十五班，但碧華國中只能容納十五班，導致居住在附近的學生無法就讀，必須前往較遠的國中，甚至要跨越重陽橋到台北市就讀，市議員李翁月娥爭取碧華國中增建一棟教學大樓，滿足在地就學需求。教育局表示，將先提撥十五萬元經費，供學校評估未來學生人數及興建教學大樓可行性計畫。

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