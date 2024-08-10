浪漫七夕 八里左岸光雕展點燈

「八里左岸光雕展」設置愛情主題光雕，邀請民眾到婚紗廣場感受幸福的滋味。 （記者翁聿煌攝）

2024/08/10 05:30

〔記者翁聿煌、羅國嘉、俞肇福／新北報導〕今天是浪漫的七夕情人節，新北市府在八里左岸打造「夢幻情緣」的璀璨光雕，在今晚的情人節點燈，邀請有情人體驗淡水河畔夜晚的浪漫風情；此外，「淡水漁人碼頭煙火秀」將於明天（十一日）、九月八日登場，明晚八點施放十分鐘的海景煙火，有二百架無人機排列出情人元素的圖案。

布置戀愛星光廊帶、主題光雕

市府高灘地工程管理處長張修銘表示，「八里左岸光雕展」從八里渡船頭至婚紗廣場間的沿線，設置戀愛星光廊帶，婚紗廣場另有六座主題光雕，其中五座以愛情為主題，另有一座神秘光雕將配合「八里城市沙雕展」主題，這五座愛情主題光雕，有愛心和紅色緞帶結合成的禮物盒，還有純白光雕馬車，邀請民眾到婚紗廣場感受幸福的滋味。

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高灘處說，七夕情人節光雕展從今天起展到十月十三日，每晚七點至十點亮燈，八月十七日在八里左岸另有「宇你相遇」主題沙雕展，有三大展區共十七座沙雕，利用夜間燈光營造星際旅行的氛圍。

淡水漁人碼頭煙火秀 11日施放

另外，市府漁業處第四年舉辦「淡水漁人碼頭煙火秀」，今年加碼無人機表演，配合七夕情人節，明天開幕活動由無人機揭開序幕，有二百架無人機在淡水的夜空排列出情人元素的圖案。

漁業處指出，煙火秀施放高空煙火及八吋的煙火彈，有「緣定淡水」、「夏日嬉戲」及「鵲橋之約」的三階段展演，還有情人節限定水舞，即日起至十六日每晚七點至九點，水舞表演半小時一次，晚上七點及九點這兩場搭配雷射燈光秀。

漁業處建議，漁人碼頭至木棧道的主會場是最接近煙火的第一排，在福容飯店前的觀海廣場及環港步道也可近距離觀賞，滬尾休閒園區旁油車口木棧道、淡水第一漁港，以及對岸八里端的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也適合觀賞煙火。

萬里區野柳地質公園推出暗空生態旅遊活動「聽說野柳」，在八月十七日、廿四日、卅一日的週六夜晚舉行，導覽員帶領民眾體驗夜晚的野柳之美，每場報名費五五○元，報名詳情到野柳地質公園官網搜尋。

「八里左岸光雕展」設置愛情主題光雕，邀請民眾到婚紗廣場感受幸福的滋味。 （記者翁聿煌攝）

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