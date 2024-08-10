彰化代標地籍清理土地 最低不到5萬

社頭鄉都市計畫區商業用地，標售底價不到五萬元。（彰縣府提供）

2024/08/10 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於十月三十日代標售今年度第二批地籍清理未能釐清權屬的土地，目前進入公告期。此次代標的廿筆土地中，社頭鄉都市計畫區商業用地，每坪起標價十九萬餘元，面積一．六六平方公尺、權利範圍各二分之一，持分面積○．八三平方公尺（約○．二五坪），標售底價才四萬八八○八元，是這次全部土地中最便宜的底價，地政處歡迎民眾踴躍投標。

該筆社頭鄉保黎段八二三號商業用地，土地兩人共有，沒有耕地三七五租約束縛，每人持有一半的權利範圍。由於面積小且價格低廉，相比於一輛新機車的價格，這塊地的底價顯得吸引人。縣府分成二標標售，每一標各一半土地，以每坪十九萬元換算，每一標底價競標不到五萬元，民眾可兩標同時投標，若競標成功，更可讓土地單純化，更能活用土地。

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標售單價最高是每坪三十八萬元起標，坐落在彰化市民權段六五二地號，為都市計畫內商業區土地，面積五五平方公尺（約十六．六坪），總底價約六三三萬元。地政處表示，這筆土地雖僅一人持有，也無耕地三七五租約，不過該筆土地有建築物佔用，建議有意投標者逕至現場察看，得標後均採現況點交，民眾要自行評估投資風險。

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