南投焚化爐選址 最快月底公布

鄰近鳥嘴潭人工湖的草屯垃圾場，將打包垃圾堆置在非都市農牧用地，被審計室要求檢討改善。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2024/08/10 05:30

已選中一、二個地點 採BOT興建 焚燒產生熱能發電後可賣電

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣垃圾量減量未達標，昨遭南投縣審計室在議會報告時提出檢討，縣府環保局會後表示，疫情過後全縣垃圾量增加，現在日增近十噸，全縣堆置垃圾達廿四萬噸，縣府將BOT方式興建新式焚化爐，本月底到九月初縣長許淑華就會宣布選址地點，從民意溝通、土地變更到興建，預估六年才能完成。

請繼續往下閱讀...

桃市、竹縣使用 預估6年完成

南投縣議會第八、九次臨時會昨日開議，邀南投縣審計室主任楊美冠，報告審核縣府決算、推展工作的意見，其中希望檢討的有多項與垃圾有關，包括：環境部要求每日垃圾量減至二一○噸未達標，配合鳥嘴潭人工湖去化草屯垃圾場垃圾，環保局打包垃圾堆置在非都市農牧用地。此外，南投縣府的綠能永續中心促參前置計畫，迄今未召開公聽會，該計畫停滯不前。

疫後垃圾日增10噸 全縣堆置24萬噸

縣府環保局長李易書在會後表示，南投縣的垃圾量在疫情過後，因觀光垃圾、網購物包材量增加，每日全縣垃圾量不減反增，已從每天二五○公噸增至近二六○公噸，而垃圾增量不是只是南投縣，全國幾乎都出現此情況。

李易書說，水利署補助經費去化鄰近鳥嘴潭的草屯垃圾場的堆置垃圾，垃圾已打包起來，環保局已在進行合法化的申請，未來會設法加快外運速度。

李易書也說，綠能永續中心前年就決定不做了，因此前置計畫已結案，補助款也退回，未來將採BOT方式興建焚化爐，目前有選中一、二個地點，本月底或下月初就會由縣長許淑華公布選址地點，並與地方進行溝通，獲地方同意後才能進行土地變更、環境影響評估、興建等程序，預計興建完成要近六年時間。

草屯堆置垃圾已打包 加快外運

新式焚化爐興建費用預估要四十億元，縣府無能力負擔，因此採BOT方式。桃園市、新竹縣焚化爐都使用該類焚化爐，焚化方式會先篩選垃圾後再焚燒，焚燒產生熱能變成電能，將來可售電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法