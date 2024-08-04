（新北）綠議員黃淑君緊跟侯友宜 為特教請命

新北市長侯友宜參加三芝活動，板橋區議員黃淑君（前排坐者左一）再度到場「陪同」。（記者翁聿煌攝）

2024/08/04 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜三日前往新北市三芝區參加新北市立圖書館三芝分館動土典禮，民進黨板橋區議員黃淑君，為了學齡前特教生問題請命，連二天「如影隨形」跟著侯友宜，侯友宜對她表示「做不夠的，我會再提醒（相關局處）」，黃淑君說，她為此事已多次在議會質詢，也要求教育局等相關單位積極配合，但效果不彰，只好採取這種方式對市府施壓及抗議。

侯友宜二日在市府一樓大廳參加新北市食農教育展覽時，黃淑君意外出現在會場時，就引發媒體注意，兩人全場零互動，黃淑君只默默站在侯友宜身後，直到侯友宜準備離開時，黃淑君向侯友宜提出學齡前特教的問題，抱怨市府未予正面回應，侯友宜則說「我沒有不理你」後離開。

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黃淑君說，她身為議員循正常管道向市府反映民意，未得到市府正面回應，只好出此下策，連續兩天跟著侯友宜的公務行程，她不會用不禮貌的方式參與，但媒體與到場來賓和地方民眾，都會好奇為何她會跟著市長到處跑，希望市府能感受壓力，面對問題。

教育局回應，新北市重視學前特教，除積極投入資源，對於各界包括民代意見也很重視，教育局感謝黃淑君關心學前特教議題，局長張明文二日已致電與她聯繫蒐集相關意見，後續針對相關議題積極討論交換意見。

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