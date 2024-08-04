新北公幼餐點費低 家長需自備點心

新北市議員鄭宇恩呼籲市府應將學校面臨的困境反映給中央，調高午餐費及點心費，以確保幼生能享有營養均衡的餐點。（新北市教育局提供）

2024/08/04 05:30

每人每天72元含午餐與2次點心 議員籲調高 教局︰已向中央爭取

〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假期間，不少家長會將孩子送到學校的暑期班，但新北市議員鄭宇恩近日發現，國教署規定公幼的午餐費及點心費是按人數計算，新北市每幼生每天只有七十二元，部分人數較少的公立幼兒園，難以採買足夠營養的食材，竟要求家長自備點心，鄭宇恩呼籲市府爭取調高午餐費及點心費，對人數較少的學校提供額外補助，讓幼生能享有營養均衡的餐點。

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依規定 午餐最高35元、點心20元

根據國教署今年一月頒布的「補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」的附表核定補助基準，寒暑假午餐費及點心費，按參與延長照顧服務幼兒人數計算經費。以新北市為例，每生每天只有七十二元的預算，除了午餐外還需提供早晚各一次點心。《新北市公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施計畫》規定，每生午餐費不超過三十五元，點心費每餐不超過二十元。鄭宇恩說，這樣的預算根本無法準備營養均衡的餐點。

補助不夠 憂難兼顧均衡營養

有家長反映，同樣在新北，有的學校提供午餐和早晚各一次點心，但也有學校表示只能供應午餐，點心要求家長自備。鄭宇恩表示，經向各校了解狀況，發現是補助金額每生七十二元，本來就不太夠，若是人數較少的學校，更是難以採買足夠營養的食材，所以才有學校會在徵得家長同意的情況下，將有限的預算用於午餐，並請家長自備點心。

人數較少幼兒園 採買更不易

鄭宇恩呼籲，市府應向中央爭取調高餐點費，並針對人數較少的學校提供額外補助，好讓幼生可以有營養均衡的午餐及點心可以享用。此外，她也強調，中央制定的行政費補助方案對於開辦延長照顧服務較多的學校不公平，所以也盼中央能一併檢討，並重新檢討補助方案，讓更多學校受惠。

新北市教育局表示，有關新北公立幼兒園餐點費用不足情形，已發函中央爭取調高餐點費，並在全國教育局處長會議上提出相關提案，會繼續爭取。另外，也將配合中央調費機制，針對人數較少的公幼經費不足問題進行改善，確保幼生能享有更好的餐點服務。

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