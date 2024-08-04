北市青年失業率15.3％ 蟬聯六都最高

台北市15至24歲青年失業率為15.3％，圖為求職狀況。（台北市勞動局提供）

2024/08/04 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕主計總處公布今年上半年六都各年齡層失業率，台北市十五至廿四歲青年失業率為十五．三％，三度蟬聯六都最高，市議員林延鳳質疑，市長蔣萬安上任一年半，青年失業率增加一．五％，甚至推出「求職者交通補助」執行率僅十二 ．七四％，且就業服務處並未轉移網站及預算給今年六月新成立的青年局，還放任網站壞掉一個月，更質疑市府發言人殷瑋「不專心專職」擔任青年局長，青年失業問題恐持續惡化。

北市勞動局回應，「求職者交通補助」上路初期正處民眾熟悉補助內容階段，相信下半年能藉由補助計畫的升級擴大曝光度。針對議員質疑，青年局長殷瑋則未有回應。

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求職者交通補助 執行率僅12.7％

至於業務交接期間網站壞掉，導致申請案件暫停受理，勞動局長高寶華表示，就服處辦理此計畫至今年六月卅日止，原預計即行移交，但因與廠商的契約需從就服處轉至青年局，契約移轉於七月卅一日完成。

網站、預算 就服處未轉移給青年局

林延鳳批評，蔣萬安強推「求職者交通補助」，認為用市價一二○○元的共享運具折價券或北北基桃交通月票，就能吸引年輕人接受職涯輔導，但三月至六月底，僅有六三七人申請，遠低於原先設定的五千人目標，執行率僅十二．七四％。

北市就服處今年將「求職者交通補助」移轉給青年局，竟未將預算一併移撥，連申請網站都還掛在就服處，還被民眾發現網站壞掉一個月沒人管，經她提醒後，青年局才使用Google表單上線補救，卻又在兩小時內草草下線，兩局處竟連個網站管理權屬都分工不清，更導致申請介面一個月無人聞問。

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