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首頁　>　生活

權責機關多 交部、內政部規範不同

2024/08/04 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕市區機車格一位難尋，重機尋找車位更是困難重重，台北市交通局以試辦劃設特規車格讓重機和機車共用，以及讓重機停在二個機車格因應；台中市則試辦讓重機停機車格，大受騎士好評。解決停車問題，除了法規要改，也考驗地方政府應變能力與執行力。

台中試辦重機停機車格 受好評

記者查詢機車格尺寸規範，發現權責機關眾多，交通部、內政部及地方政府對機車格劃設規範均不同。內政部「市區道路及附屬工程設計規範」規定，單一車位橫向寬最小○．八公尺，車位縱向長最小二公尺。

而台北市政府曾在二○一九年試辦，將機車格從每格一公尺，改為○．七公尺，希望促成一車一格，以減少插空隙、隨意移車等停車亂象。

然而本報記者當時實際走訪發現，一格兩車、挪車等問題依然存在，民眾看到空位還是會擠進去，根本問題是機車位不夠。

解決重機停車問題，台中市交通局今年二月開始試辦開放重機停放機車格，試辦計畫公文寫明，「大型重型機車以停放機車停車格內為原則，若車身太長、太寬無法停進機車格內，應改為停放汽車格」。此次試辦雖僅限於三處路外停車場，但重機騎士仍大讚比其他縣市正常多了。

至於民眾建議多蓋停車場以滿足停車需求，北市停車管理工程處回覆，除積極擴大路外停車供給外，亦強化停車場使用效能、加強停車秩序管理等作法，並積極發展和改善大眾運輸系統，提高市民搭乘大眾運輸工具之意願，以有效抑制汽車之成長。

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