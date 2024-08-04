北市機車格大小不一 重機停車位難解

交通部交通通訊傳播大樓地下停車場，可見重機停放於二個一般機車格內。（記者林承鴻攝）

2024/08/04 05:30

記者測量發現 寬度都不到交通部規範下限 騎士︰尺寸若依法繪製 重機可停

〔記者林承鴻／台北報導〕登記於台北市的大型重型機車有二萬九千多輛，受限法規只能停在汽車格，但車位難尋。台北市交通局未來將試辦讓重機停在二個機車格內，但許多重機騎士認為直接開放停機車格才是解方，並指大部分重機其實都停得進一般車格。記者實際測量北市機車格寬度，發現寬度均不到交通部規範下限，重機停車問題短期難解。

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交部規格︰長2至2.5公尺 寬1至1.5公尺

臉書粉絲專頁「通勤者之歌」去年十月發起「停車大富翁」，號召重機騎士以「一車一格」停滿國道三號石碇服務區及饒河夜市汽車停車格，導致許多汽車無位可停，藉此凸顯重機停汽車格的不合理。

通勤者之歌表示，若機車格尺寸有依照法規繪製，大部分大型重機其實都停得下，一車一格有落實的話，也不必擔心機車彼此會碰撞到。他說重機停汽車格，不只浪費空間，甚至引發汽車駕駛和重機騎士的對立。

錦西街寬度不到70公分 天祥路有的65公分

依照交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」第一九○條規定，機車格設置規則為長二至二．五公尺、寬一至一．五公尺。但記者實際前往捷運民權西路站周邊測量機車格大小，發現寬度都不符合交通部規定的至少一公尺。

4月試辦重機與機車共用格位 受質疑

記者隨機挑選路段實際量測結果，錦西街上的機車格寬度不到七十公分、長度從路緣算起約為二○五公分；天祥路上的機車格有的寬約八十公分、有的寬約六十五公分，而捷運民權西路站轉乘停車場車格寬度約九十公分、長度約一九五公分，顯示施工單位劃設格位時，沒有依照規範精準繪製格線。

為解決重機停車需求，台北市今年四月起試辦大型重機與機車共用斜向加大停車格，但被質疑難以在全市實施重劃機車格，且恐有排擠一般機車格數量的疑慮。通勤者之歌也反對劃設專用車格，他說專用車格使用缺乏彈性，而劃設位置也未必符合真實需求。

重機停二個機車格 騎士︰非最好方式

有北市議員提案開放一台重機停放二個一般機車格內，台北市交通局於今年六月中將試辦計劃發函交通部，目前等待回覆中。通勤者之歌表示，尊重市府試辦二個機車格停一台重機，但這並非最好的方式，認為應回歸機車實際大小，需要多少停車空間就付多少費用，並指出試辦計劃盲點，若一格就停得進去，難道要強制重機佔二格位子？

捷運民權西路站旁天祥路機車格大小，左側車格寬度約六十五公分、右側寬度約八十公分。（記者林承鴻攝）

捷運民權西路站旁錦西街機車格大小，寬度約七十公分、長度約二○五公分。 （記者林承鴻攝）

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