民雄鬼屋千坪土地 賣4年未成交

嘉義民雄劉家古厝名列台灣10大鬼屋之首。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/04 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉劉家古厝荒廢已久，斷垣殘壁被榕樹根糾纏，民眾稱為「民雄鬼屋」，二○二○年公告出售部分土地，但四年來未能成交；房仲林建良昨在臉書貼文代表地主出售劉家古厝，因農曆七月到來，引起關注，有民眾建議拆屋淨空土地，可提高成交機會，也有民眾認為可打造成「台版吳哥窟」，營造觀光商機。

劉家古厝興建於一九二九年，一九四五年劉家搬離後閒置，因靈異傳說不斷，被稱為「民雄鬼屋」，每到農曆七月就吸引許多好奇民眾前來探險，成為另類觀光景點。

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古厝基地所有人之一於二○二○年分割土地後，找房仲公司委售其名下三七五坪土地，開價一坪三‧六萬元，總價一三五○萬元，經房仲整合所有地主，共一○一○‧九坪土地以單價每坪六‧八萬元出售，總價六八七四萬元。

林建良說，近年來詢價不斷，但未成交，有人建議降低價格，但土地所有人不急著出售。

目前附近的建地價格已漲到每坪十二萬元，劉家古厝相對便宜，因而整理資料後重新公告出售，希望早日成交。

今天是農曆七月初一，新港奉天宮昨依循古禮舉辦「封鐘鼓」儀式，由董事長何達煌登梯，為鐘、鼓貼上封條，廟方農歷七月將停止鳴鐘擊鼓，同時不燃放鞭炮、不誦經，避免驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，直到農曆八月一日清晨五點再重新開啟鐘、鼓。

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