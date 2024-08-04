國3古坑交流道 平面側車道工程動土

為解決國三古坑交流道交通亂象，將沿著國道主線兩側施設平面側車道連接，預計2027年6月完工。（記者黃淑莉攝）

2024/08/04 05:30

完工可紓解南、北匝道交通亂象 帶動觀光發展

〔記者黃淑莉／雲林報導〕地方期盼已久的國三古坑交流道平面側車道工程昨天動土，交通部長李孟諺指出，工程經費十四．八九億元由國道基金全額支付，預計二○二七年六月完工，屆時可解決古坑交流道南、北匝道交通亂象，提供地方更安全、便利的交通動線，進而帶動地方觀光發展。

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經費14.89億國道基金全額支付

國三古坑交流道採分離式交流道，北端在縣道一四九甲線、南端在一五八甲線，兩端直線距離有三公里，因沒有道路可以銜接，要繞行地方道路，長度約六公里需二、三十分鐘，不僅外地遊客，雲林在地民眾也常迷路，沿線店家、住戶成了問路站。

二○一六年通車後地方怨聲載道，在立委劉建國等多位地方民意代表、公所及縣府多年奔走爭取，確定沿著國道主線下方兩側增設平面側車道，連接兩端交流道匝道，總經費十四．八九億元。

昨天動工包括李孟諺、劉建國、雲林縣長張麗善及地方近百名鄉親都到場。李孟諺指出，經過劉建國委員及縣府的極力爭取，決定將側車道視為交流道一環，經費由國道基金來支付，終於順利發包、動工，期待工程如期如質完成，帶給雲林更便利的交通。

劉建國說，交流道半套加半套，沒有側車道就不是全套，經過多次溝通、會勘昨天終於動工，包括經費、施工都由中央負責，目前還有部分土地未徵收，避免影響到工程進度，希望縣府能加緊腳步。

預計2027年6月完工

張麗善指出，感謝中央、地方共同努力及各級民代的支持，古坑交流道平面側車道順利動工，用地問題私有地部分逾半數已同意價購，其餘要採徵收方式，但有一段在都市計畫變更範圍內，內政部都委會上個月才核定通過，徵收計畫書將送內政部審議，通過後即可儘速完成徵收。

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