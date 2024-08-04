台文館時尚秀 祝福台南「衣」覽無遺

藝術家江賢二創作的明信片。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/04 05:30

藝術家創作的明信片色彩元素 26位素人模特兒穿上身 散發獨特魅力

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館昨天首度舉辦時尚秀，文學光廊化身伸展台，廿六位素人模特兒將「祝福台南」明信片上的色彩元素穿上身，古蹟空間結合創意設計，散發獨特文化魅力。

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郵遞藝術展 兩地展出至月底

今年「臺南四○○」，台文館舉辦「祝福臺南Tainan 400 Mail Art郵遞藝術展」，邀請全球廿個國家、六百位來自不同領域的藝術家、詩人、建築師等，以明信片為藝術媒介，寄到台灣展出。

台灣文學館前身為原台南州廳的國定古蹟，在日治時期一九一六年落成至今已逾百年歷史。這場別開生面的「綻放—臺南四○○時尚秀」，由服飾品牌Jin Garden創辦人黃秀瑾，以三位藝術家江賢二、劉鳳儀、渡邊勝則創作的明信片元素作發想，並採用永續循環素材打造美麗布花，在紅磚、拱廊的百年古蹟氛圍中，為觀眾帶來全新的視覺饗宴。

為臺南四○○傳遞行走的詩篇

黃秀瑾表示，每一件作品都是一首行走的詩篇，服裝不僅是穿在身上的布料，還是一種藝術的表達，一種文化的傳遞，更是對臺南四○○最美好的「行走的祝福」。

時尚秀活動由白鷺鷥文教基金會、台灣藝術時尚協會主辦，台文館合辦。台灣藝術時尚協會理事長陳郁秀說，時尚秀將藝術與時尚結合，藝術落實到生活，才有最永恆的價值，期待時尚秀與郵遞藝術展，在「臺南四○○」為古都增添藝術風華。

走秀的素人模特兒來自教授、醫生、音樂家、藝術家等各領域人士首次登台，台風穩健展現自信，如同時尚秀主題「綻放」。

原台南州廳百年古蹟更添風華

台文館長陳瑩芳表示，時尚秀在博物館空間中，展現文學與各種形式創作跨界及對話的可能性。「郵遞藝術展」在台文館及知事官邸生活館兩地展出，展至八月卅一日，歡迎民眾觀展，在世界捎來的滿滿祝福中，看見台灣多元文化樣貌與珍貴價值。

國立台灣文學館昨日首度舉辦時尚秀，素人模特兒將「祝福台南」明信片設計元素融入衣裳，穿上身走伸展台。 （記者洪瑞琴攝）

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