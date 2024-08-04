《南投》南投千人烤大豬趴 品嘗原民美食

南投縣原民局在名間「原之驛」舉辦「烤大豬趴」，吸引三千人參加。（記者劉濱銓攝）

2024/08/04 05:30

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕週休假日南投縣好熱鬧！為慶祝「原住民」正名卅週年，南投縣政府原民局昨在名間鄉「原之驛」BaBu樂園舉辦「烤大豬趴」，二、三千人齊聚品嘗原民美食。另在南投縣府「縣民廣場」則有「南島水電趴」，氣墊城堡變身水上樂園，讓大小朋友玩水、打水仗，電音趴吸引年輕人隨電音跳躍、舞動。

原之驛BaBu樂園位在南投縣農產運銷公司園區內，屬原民產業平台，「BaBu」在布農族與賽德克族語是「豬」的意思，縣府原民局希望透過原民烤大豬活動，推廣原民文化，昨現場有四十個攤位，免費提供八千份烤肉給參加者。現場並舉辦首屆獵人盃射箭賽，讓原住民族人展現傳統技能。

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「南島水電趴」打水仗消暑氣

縣府原民局表示，十月份「原之驛」將正式啟用原民農特產展售據點，並有「原鄉TO GO」得來速開張，讓民眾可訂購原民農特產，拉近與部落的距離。

昨日在縣府縣民廣場還有「南島水電趴」，現場水霧瀰漫，小朋友在水中玩水槍射水、打水仗，池畔則有電音趴，縣議員簡千翔與同好組成的「灣島草民」樂團，現場演唱多首歌曲，更有DJ播放電子舞曲，年輕人隨電音跳躍、舞動，氣氛嗨到最高點。

不少民眾建議縣府，讓好玩的「南島水電趴」未來成為暑假常態親子活動，縣民可多一項消暑活動。

「南島水電趴」的氣墊水池，吸引大人和小朋友打水仗、消暑氣。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

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