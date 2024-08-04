《南投》南投首座青宅「開箱」 3房約市價8折

南投縣首座青年住宅（遠方大樓）昨日落成，並舉辦第二期動土典禮。（記者劉濱銓攝）

2024/08/04 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣首座青年住宅昨（三）日落成，該基地第二期青宅工程也舉行動土典禮。縣府表示，首期青年住宅已抽籤完畢，三房六百八十萬元起，約市價八折，第二期五十五戶最快明年底完工，價格與首期相仿，今年底也會規劃草屯、竹山鎮的青年宅，盼讓更多青年買得起房子，續留家鄉發展。

576人申請 抽出正備取各45人

位在南投市文化路的第一期青年住宅昨日舉行落成及第二期動土典禮，縣長許淑華與縣府團隊及在地民代，共同見證南投首批青年住宅正式落成，並為第二期青年住宅興建工程祭拜祈福，執鏟動土宣告第二期青年住宅啟動。典禮結束後，許淑華等人參觀第一期青年住宅三房實品屋，並試坐沙發，直誇舒服。

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縣府指出，第一期青年住宅包含卅七坪三房型有卅六戶，四十七坪四房型有九戶，總共四十五戶吸引五七六人申請，正備取各抽出四十五人，縣府以市價八折讓售，三房型每戶約六百八十萬元。

第二期青年住宅緊鄰第一期住宅，將興建五十五戶，屆時有二房型六戶，售價近六百萬元；三房型四十一戶、四房型八戶，價格與首期相仿，一樓公共空間設有交誼廳、親子空間及健身房，最快明年底完工。今年底也會發包位在草屯手工藝產業園區旁，以及竹山竹夢公園旁的青年住宅。

第2期55戶動土 明年底完工

許淑華說，首期青年宅實品屋，三房型格局方正、簡潔精巧，客廳、飯廳、廚房、臥房設施一應俱全，第二期和未來草屯、竹山的青年住宅也會讓承購的青年感覺舒適好住。

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