《台中》盼了12年 大安港媽祖雕像開工

歷經3任市長持續推動，大安港媽祖文化園區的媽祖雕像，終於開工了！（圖為完工模擬圖，觀旅局提供）

2024/08/04 05:30

高30公尺、加基座23.6公尺 總高度53.6公尺冠全國

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安港媽祖文化園區媽祖雕像，歷經三任市長持續推動，千呼萬喚盼了十二年的媽祖雕像，由台中市興富發文化藝術基金會捐贈，三日由市長盧秀燕主持媽祖雕像開工祈福儀式。

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胡志強任內規劃 歷經3任市長推動

大安港媽祖高卅公尺，加上蓮花基座廿三．六公尺，總高度五十三．六公尺，勝過澎湖媽祖四十八公尺，堪稱全台最高媽祖雕像，預計最快兩年後完工。

興富發捐贈、花崗石打造 後年中完工

大安港媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃並編列預算，規劃初期遭部分宗教團體質疑，一度至大安抗議強調宗教平等，不料，第一階段基座場館完工後，空有基座多年，會館及視聽會議室等設備處於閒置狀態，館內機電冷氣設備陸續損壞維修，無法委外經營，飽受各界批評。

議員籲串聯景點 帶動海線觀光發展

市府觀旅局長陳美秀指出，大安港媽祖文化園區媽祖雕像，由著名藝術家柯建華設計，雕像主體以花崗石打造，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默娘雕像，並依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，同時雕像將腳踏海浪，手執如意面向大海，後續市府與捐贈單位將全力推動，以二○二六年七月完工為目標。

市議員楊啟邦說，希望媽祖園區儘快招商完成，讓旅宿、購物更加完善。市府應整合資源，將地方的觀光與農業作最好的媒合，讓海線觀光景點可以串聯，創造人流來海線的大安。

議員李文傑也說，媽祖文化園區是地方引頸企盼的景點，媽祖雕像完成後，將與清水高美濕地同為台中西海岸觀光指標，帶動地方發展。

議員施志昌指出，媽祖文化園區作為台中九大海岸旗艦計畫之一，場館定位不明，應儘速串聯大安濱海樂園、自行車道與松柏漁港，吸引更多遊客到訪大安。

大安港媽祖雕像大事紀

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